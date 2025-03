Giovannelli e Associati con FSI nel final closing del fondo FSI II

Andrea Tesei

FSI SGR ha completato la raccolta del proprio secondo fondo FSI II, raggiungendo una dimensione di circa 1,6 miliardi di euro e superando così sia la dimensione del fondo precedente FSI I, pari a circa 1,4 miliardi di euro, che il proprio target massimo di raccolta inizialmente fissato in 1,5 miliardi euro.

FSI II, che si pone in linea di continuità con il precedente fondo FSI I investendo nella crescita delle aziende Italiane in partnership con le famiglie imprenditrici e le istituzioni finanziarie, rappresenta oggi uno dei principali investitori di private equity in Europa e il più grande fondo europeo per la crescita dedicato a un singolo Paese, l’Italia.

La base di investitori è diversificata e composta da casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi pensione, gruppi bancari e assicurativi europei, fondi sovrani, istituti sovranazionali, asset manager e fondi di fondi internazionali e family office di primari gruppi industriali italiani ed europei. Oltre la metà degli investitori è rappresentata da investitori internazionali (55%), e più del 90% degli investitori di FSI I ha rinnovato la propria fiducia a FSI SGR. Agli stessi si sono inoltre aggiunti più di 30 nuovi sottoscrittori.

Gli avvocati Giovanni Meschia, Marcella Gigante e Rodolfo Margaria, membri del team dello studio legale Giovannelli e Associati specializzato in fondi di investimento, hanno assistito FSI SGR sin dalla strutturazione iniziale di FSI II e nel corso dell’intera attività di fund raising. Il team legale di FSI SGR è stato coordinato dagli avvocati Simone Terenzi (Head of Compliance) e Francesco Bernocchi (General Counsel).