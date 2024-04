Gitti, Alerion e Laward nell’acquisizione di OfCourseMe da parte di EdFlex

Paola Sangiovanni, Pierantonio Luceri

Gitti and Partners e Alerion Avocats hanno assistito EdFlex, piattaforma francese specializzata nella formazione professionale, nell’acquisizione dell’intero capitale di OfCourseMe, azienda italiana attiva nel medesimo settore.

Gitti and Partners ha assistito EdFlex con un team coordinato da Paola Sangiovanni, e composto da Filippo Valle e da Francesco Stelio Clerici per gli aspetti corporate, da Elisa Mapelli per i profili giuslavoristici e da Gianluigi Strambi e Alessandro Cuzzola Albanese per le attività di due diligence. Alerion Avocats ha curato gli aspetti di diritto francese della transazione, con Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle e Vladimir Magaud.

Laward ha assistito i venditori con un team coordinato dal socio fondatore, Pierantonio Luceri, e composto dall’associate Alberto Fantuzzi e dal trainee Fabio Anselmi per gli aspetti corporate e dal senior associate Alessio Amorelli per gli aspetti giuslavoristici.

Gli adempimenti e le formalità notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Gavino Posadinu dello studio Cavallotti Posadinu.

Philippe Riveron, presidente di EdFlex, ha così sottolineato il significato dell’operazione: «This operation is an important milestone for our company Edflex to create a European leader in the corporate training industry. Italian market has a strong potential, and this acquisition will give us a chance to accelerate. Partnering with Gitti partners in Italy and Alerion in France have been crucial to accelerate and secure our due diligence, but also on the closing phase.”