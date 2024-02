Gitti and Partners per Excelitas Technologies corp. Nell’acquisizione di Noblelight

Giovanna Vecchio

Gitti and Partners, in coordinamento con lo Studio Internazionale Fried Frank in qualità di global advisor, ha assistito Excelitas Technologies Corp., azienda leader nel settore delle tecnologie industriali e medicali, focalizzata sulla fornitura di soluzioni fotoniche innovative e orientate al mercato, nell’acquisizione del business Noblelight dal gruppo tedesco Heraeus. Noblelight è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sorgenti e soluzioni luminose speciali, dall’ultravioletto all’infrarosso, utilizzate nella strumentazione analitica, nella polimerizzazione industriale, nel trattamento delle acque, nella produzione elettronica, nella terapia medica e cosmetica, nella produzione di batterie e in molti altri settori.

Il team di Gitti and Partners è stato coordinato da Vincenzo Giannantonio e composto da Giovanna Vecchio (in foto), Fabrizio Ragazzini, Elisabetta Trecani, Martina Maltese per gli aspetti corporate, Gianluigi Strambi e Alessandro Cuzzola Albanese per gli aspetti fiscali, Elisa Mapelli e Francesco Cannavina per gli aspetti labour.

Il team di Fried Frank è stato guidato dal socio Dr. Jürgen van Kann.