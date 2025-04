Gitti and Partners ha assistito Ipsos, per i profili di diritto italiano, nel progetto di acquisizione del gruppo BVA

Giovanna Vecchio

L’acquisizione strategica permetterà a Ipsos, colosso francese (2,4 miliardi di euro di fatturato nel 2024), uno dei leader mondiali nelle ricerche di mercato e nei sondaggi di opinione, di rafforzare la propria offerta in Francia, Regno Unito e Italia.

BVA Family, gruppo francese leader nelle ricerche di mercato, è riconosciuto per la sua competenza nei servizi di packaging testing, customer experience, mystery audit e nelle ricerche per governi e servizi pubblici.

Il nostro Team è stato guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme alla senior associate Giovanna Vecchio (in foto), all’associate Elisabetta Treccani e alla junior associate Rosanna Forcella per gli aspetti corporate-M&A, nonché al partner Riccardo Sciaudone per gli aspetti antitrust, alla partner Elisa Mapelli e ai junior associates Francesco Cannavina, Martin Franco e Michela Baldassarra per gli aspetti di diritto del lavoro, alla partner Laura Sommaruga e il senior associate Federico Ianeselli per i profili regolamentari, all’associate Virna Ferretto per gli aspetti real estate, al partner Flavio Monfrini e agli associates Leonardo Maria Moscati e Jessica Riva i profili privacy e 231, e al partner Marco Blei per gli aspetti IT e IP.

Lo studio legale francese Alerion Avocats, con un team guidato dal partner Antoine Rousseau del dipartimento corporate-M&A, è stato consulente legale globale di Ipsos.