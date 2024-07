Gitti and Partners ha assistito in qualità di deal counsel CDP Venture Capital SGR e CY4GATE nell’ambito della negoziazione degli accordi e set up di una partnership strategica tramite la costituzione di una joint venture

Cristina Cavedon

Gitti and Partners ha assistito in qualità di deal counsel CDP Venture Capital SGR (principale gestore di venture capital italiano), tramite il Fondo Boost Innovation e CY4GATE - società attiva nel mercato cyber, quotata al segmento STAR – nell’ambito della negoziazione degli accordi e set up di una partnership strategica tramite la costituzione di una joint venture.

La società offrirà soluzioni complete - dalla raccolta dei dati e valutazione dei rischi, fino ai piani di recovery in caso di attacchi informatici - di sicurezza cibernetica dedicate al segmento delle PMI italiane, attraverso una modalità end-to-end in grado di garantire il massimo livello di protezione dai rischi.

Lo Studio Gitti and Partners ha assistito le parti con un team multidisciplinare guidato dal managing partner, Prof. Avv. Gregorio Gitti e dalla partner Cristina Cavedon, con il supporto degli associate Claudia Cioffi, Andrea Idone e della junior associate Arianna Invernizzi per gli aspetti di diritto societario, del counsel Marco Blei per gli aspetti di diritto di proprietà intellettuale. I profili giuslavoristici sono stati curati dal partner Mariano Delle Cave, mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Gianluigi Strambi. I profili di compliance antitrust e golden power sono stati curati dal partner Riccardo Sciaudone.

Nell’ambito della negoziazione dell’operazione, Gitti and Partners ha affiancato i responsabili dell’area legale Alessandro di Gioia e Matteo Fittante per CDP Venture Capital SGR e Marco Leoci per CY4GATE.