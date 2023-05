Gitti e DWF nell'ingresso di Warrant Hub in Hopstart

L'investimento permetterà a Warrant Hub di sviluppare sinergie strategiche e di favorire l'avvicinamento delle imprese ad un innovativo canale di raccolta di capitali.









Lo Studio Gitti and Partners con un team composto dal socio Jessica Fiorani (in foto), insieme a Valeria Pistoni, Francesca Annibale, Anastasia Cichetti, Elisabetta Trecani per gli aspetti societari, coadiuvati, per gli aspetti regolamentari da Eugenio Mastropaolo, per quelli giuslavoristici da Elisa Mapelli e dal suo team e per quelli inerenti la proprietà intellettuale da Marco Blei e dal suo team, ha assistito Warrant Hub S.p.A., società facente parte del Gruppo Tinexta, nell'operazione di ingresso nel capitale sociale di Opstart S.r.l., fintech bergamasca tra i leader del settore crowdfunding e tra i più importanti portali on-line di equity, debt e lending crowdfunding. L'investimento permetterà a Warrant Hub di sviluppare sinergie strategiche e di favorire l'avvicinamento delle imprese ad un innovativo canale di raccolta di capitali.

I soci fondatori e Opstart S.r.l. sono stati assistiti per tutti i profili contrattuali, societari e di proprietà intellettuale dallo Studio Legale DWF LLP Italian Branch, nelle persone dei partner Luca Lo Po' (in foto) e Marco Annoni.

Warrant Hub S.p.A. è stata altresì assistita da Epyon Consulting per gli aspetti finanziari e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per quelli fiscali.