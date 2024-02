Gitti e Iuxteam per l’acquisizione dell’azienda Cento Fiori da parte di Equine Care Group

Giacomo Pansolli, Mario Fuzzi

Gitti and Partners ha assistito ECG Nutrition and Supplements BV, società di diritto belga appartenente al gruppo Equine Care Group, portfolio company della società d’investimento Bencis Capital Partners, nell’acquisizione dell’azienda di proprietà di Cento Fiori, avente ad oggetto la produzione di mangimi completi, mangimi complementari e prodotti estetici a uso esterno per cavalli, assistita da Iuxteam Avvocati & Commercialisti, che ha assistito il socio venditore anche nel reinvestimento. Per il Gruppo ECG rappresenta il secondo investimento in Italia – sempre con l’assistenza di Gitti and Partners – dopo l’acquisizione di Clinica Equina San Biagio nel mese di ottobre 2023.

Il team multidisciplinare di Gitti and Partners è stato guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal partner Giacomo Pansolli (nella foto a sinistra), insieme a Giovanna Vecchio, Veronica Verdini, Martina Maltese ed Elisabetta Trecani per gli aspetti corporate-M&A, nonché da Virna Ferretto e Daniele Rositani per gli aspetti real estate, alla partner Elisa Mapelli con Francesco Cannavina, Martin Franco e Michela Baldassarra per gli aspetti labour, alla partner Laura Sommaruga con Federico Ianeselli ed Enrico Cassaro per i profili di diritto amministrativo, al partner Flavio Monfrini con Filippomaria Leone Valle per i profili privacy e 231 e al counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP.

Iuxteam Avvocati & Commercialisti ha assistito il venditore con un team guidato dal managing partner Mario Fuzzi (nella foto a destra) per gli aspetti contabili e fiscali e dall’Avvocato Rocco Campanella per gli aspetti legali, coadiuvati dalle Dottoresse Giovanna D’Ottavio, Marta Barberini e dall’Avvocato Giulia Dirienzo.

Grant Thornton, ufficio di Milano, ha assistito ECG per l’attività di financial due diligence con il partner Alberto Alverà, insieme ad Andrea Celentano, mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Mattia Tencalla.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dalla notaio Susanna Schneider, dello studio ZNR Notai, insieme agli Avvocati Alessandro Franzini e Federico Francullo.