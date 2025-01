Giustizia in crisi, dai giudici di pace al digitale

La situazione attuale della giustizia è preoccupante su più fronti. Non ci sono solo gli obiettivi Pnrr, con corti d’appello e tribunali che, pur in costante miglioramento, sono lontani dal raggiungere i target fissati per il giugno 2026 (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 13 gennaio). Sono anche altri i settori in affanno.

Dai dati del terzo trimestre del 2024 del ministero della Giustizia emerge la crisi degli uffici del giudice di pace, dove le pendenze civili sono giunte al picco di 907.126...