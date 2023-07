Gli advisor nell'acquisizione del Gruppo Dalma da parte di Nextalia SGR

ritrae Eliana Catalano, partner di BonelliErede, Gabriella Covino, partner di Gianni & Origoni, ed Erika Brini Raimondi, associate di Latham & Watkins









BonelliErede ha assistito Nextalia SGR nell'operazione di acquisizione – per conto del Fondo Nextalia Private Equity – di Dalma Mangimi S.p.A., Stella Mangimi S.r.l. e Sperina S.r.l. (Gruppo Dalma), leader in Italia nella circular economy applicata alla produzione di ingredienti per mangimi per animali tramite la trasformazione di ex prodotti alimentari. Nell'ambito dell'operazione, la Famiglia Massa, che nel 1981 ha fondato Dalma, ha reinvestito parte del prezzo di acquisto incassato al fine di detenere una quota di minoranza nel capitale sociale del Gruppo e dare continuità di sviluppo.



BonelliErede ha agito con il proprio Focus Team Private Equity, e in particolare con un team guidato dalla partner Eliana Catalano e composto dalla managing associate Elena Guizzetti, dalla senior associate Francesca Ricceri, dall'associate Mario Ferrara e da Cristina Langford e Michele Mattia Moschetti per i profili corporate M&A, dal partner Vittorio Pomarici e dalla senior associate Alessia Varesi per i profili di natura giuslavoristica, dal socio Stefano Brunello Dormal per gli aspetti fiscali. I profili golden power sono stati seguiti dal partner Luca Perfetti, dall'associate Andrea Gemmi e da Giuseppe Catanzaro. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli con Andrea Terrieri.



Latham & Watkins ha assistito Nextalia SGR per i profili legati al financing con un team guidato dal partner Marcello Bragliani e composto dagli associate Erika Brini Raimondi, Simona Di Marcantonio e Alessandro Bertolazzi.



Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Dalma con un team coordinato dai partner Gabriella Covino e Mattia Casarosa e composto dal Partner Luca Jeantet e dalla managing associate Paola Vallino e dall'associate Hilde Arcovito per gli aspetti societari e dal Partner Matteo Gotti e dall'Associate Federica Oliviero per i profili legati al financing, mentre i profili golden power sono stati seguiti dal Partner Francesco Maria Salerno con l'associate Marco Grantaliano. Gli studi Cugnasco Arese hanno seguito i profili fiscali, contabili e finanziari.