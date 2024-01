Gli advisor coinvolti nel finanziamento a due fondi gestiti da Castello SGR per due nuovi studentati a Milano

Francesca Muci, Giampiero Priori

Sono state realizzate due innovative e complesse operazioni di senior financing, nella forma tecnica di finanziamenti ex art. 1, comma 1-ter, della Legge sulla Cartolarizzazione, volte a supportare lo sviluppo di due nuovi studentati a Milano, gestiti da Collegiate AC Group, primario operatore internazionale nel settore, nonchè Castello SGR, quale società di gestione dei fondi di investimento alternativi immobiliare di tipo chiuso riservato denominati “Casati I” e “Casati II”.

DLA Piper ha prestato assistenza al borrower in tutte le fasi dell’operazione agendo con un team multigiurisdizionale e multi-practice, composto, per gli aspetti relativi alla documentazione contrattuale di diritto italiano, dal partner Giampiero Priori e dall’avvocato Valerio Cellentani, nonché, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Toby Barker e dall’associate Natalie Thorn dell’ufficio di Londra. Per i profili regolamentari hanno agito il partner Agostino Papa e l’avvocato Edoardo Campo mentre per i profili fiscali hanno agito il partner Andrea Di Dio e l’avvocato Valentina Trappolini.

Greenberg Traurig Santa Maria ha prestato assistenza lato lender al veicolo di cartolarizzazione e agli investitori Rhize Capital (JV operativa nel settore degli studentati tra Kayne Anderson Real Estate e Kinetic Capital) e Banca di Credito Attivo con un team multi giurisdizionale composto, per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Corrado Angelelli, dalla counsel Caterina Napoli e dall’associate Francesca Muci, nonchè per gli aspetti di diritto inglese dal partner Danyal Ansari e dagli associate Samantha De Souza. I profili immobiliari dell’operazione sono stati curati dal partner Federico Barbàra e dalla senior associate Flavia Guancioli.

Maisto e Associati, con il partner Stefano Tellarini, ha assistito i finanziatori per i profili fiscali dell’operazione.

130 Servicing S.p.A., ha agito in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent, RoN, Loan e Facility Agent nell’ambito dell’operazione di Cartolarizzazione. Gianmaria Galli, Head of Legal & Transaction Management ha guidato la negoziazione dei documenti della Cartolarizzazione con Federica Parlacino, Transaction Manager ed il supporto del team Legal. Ha seguito i profili operativi Paola Policicchio, Head of Performing & UTP, insieme al suo team.