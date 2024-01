Gli advisor dell’operazione di acquisizione da parte di Invest Italy in Value track

Augusto Santoro, Luca Masotti

First Capital S.p.A. (“First Capital”), holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan e Value Track S.r.l. (“Value Track”), hanno sottoscritto, insieme alla SIM del Gruppo First Capital Invest Italy SIM S.p.A. (“Invest Italy SIM” o “IISIM”), un accordo per integrare nel business di quest’ultima le attività operative di Value Track.

I termini dell’operazione prevedono che IISIM acquisisca le predette attività operative di Value Track, previo conferimento delle medesime in un veicolo di nuova costituzione, mediante corrispettivo da pagarsi in parte in denaro e in parte con azioni IISIM di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale. Nel contesto dell’operazione è inoltre previsto il perfezionamento dell’investimento in IISIM da parte dell’amministratore delegato Luca Di Liddo. L’operazione è finalizzata ad integrare in IISIM (che a seguito del closing sarà ri-denominata Value Trask SIM) le competenze e l’attività di corporate broking e advisory di Value Track.

A seguito dell’operazione, First Capital continuerà a detenere la maggioranza di IISIM, che sarà altresì partecipata dai manager Marco Greco, attuale amministratore delegato di Value Track, e Luca Di Liddo, amministratore delegato di IISIM.

L’operazione è soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni regulatory dall’Autorità di Vigilanza.

Nell’operazione straordinaria, First Capital e Invest Italy SIM sono state assistite da Herbert Smith Freehills con un team composto dal partner Augusto Santoro, dalla senior associate Michela Merella e dall’associate Cesare Saputo.

Value Track S.r.l. è stata assistita dallo Studio Masotti Cassella, con un team composto da Luca Masotti, partner e Gabriele Azoti per gli aspetti legali e dallo Studio Faraone, con Alessandra Faraone e Stefano Scalaberni per gli aspetti finanziari e fiscali.