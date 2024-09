Gli advisor nell’acquisizione di tre asset di logistica last mile tra Piacenza e Milano da parte di Kryalos SGR

Domenico Fanuele, Roberto Della Vecchia, Alessandro Padula, Maria Sole Insinga, Francesco Trivisano

Lo studio legale internazionale White & Case LLP e EY Studio Legale Tributario hanno prestato assistenza a Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio, che è subentrata nella gestione di un fondo immobiliare dedicato ad investimenti di logistica last mile, nell’ambito di una più ampia operazione di acquisizione di quote dello stesso da parte di fondi riconducili a Blackstone.

Il fondo, ridenominato “Mercury”, è proprietario di un immobile di circa 47,000 mq situato a Liscate (Milano) e locato ad un conduttore 3PL internazionale.

Contestualmente, il fondo Mercury ha acquisito due asset di logistica last mile situati a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza e a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Il primo asset, con una superficie di circa 42,000 mq, è interamente locato ad un operatore 3PL italiano mentre il secondo, con impianto fotovoltaico annesso, si estende su una superficie di 24,000 mq ed è locato ad uno dei principali corrieri in Italia.

L’investimento interessa una superficie complessiva di oltre 110mila mq situati nella “greater Milano area”, ottimamente collegati alle principali arterie autostradali e affittati a tenant di primario standing.

Inoltre, il fondo ha acquisito l’intero capitale sociale della società che detiene la proprietà e gestisce le licenze dell’impianto fotovoltaico di Pieve Emanuele.

Nell’ambito dell’operazione, White & Case ha assistito Blackstone negli aspetti legali relativi all’acquisizione delle quote del fondo immobiliare e Kryalos negli aspetti legali relativi all’acquisizione degli immobili di Cortemaggiore e Pieve Emanuele oltre che della società gestore dell’impianto fotovoltaico di Pieve Emanuele, con un team composto dai partner Domenico Fanuele e Giovanni Cirelli, dal local partner Matteo Catalano e dall’associate Francesco Speciale.

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR per tutti gli aspetti regolamentari, societari e contrattuali relativi al trasferimento del mandato gestorio, ivi incluse le attività di due diligence regolamentare sul Fondo e la negoziazione dell’atto di trasferimento, ed alla raccolta di ulteriori sottoscrizioni dedicate al finanziamento dei nuovi investimenti con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Giuseppe Spataro e dalla trainee Eleonora Panepinto.

EY Studio Legale Tributario ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team coordinato dai partner Alessandro Padula e Aurelio Pensabene e dalla senior manager Chiara Limido e composto dal manager Giorgio Marchesi, dalla senior Lisa Di Simo, dagli staff Martina Doni e Domenico Ligato e dalla stagiaire Aurora Jannaccone Pazzi. In particolare, EY SLT ha assistito Kryalos SGR e Blackstone per le attività di due diligence e di tax structuring.

Lo studio legale Dentons ha agito seller side con un team multidisciplinare guidato dalla partner Maria Sole Insinga, che – con i trainee Antonio Oliva e Riccardo Storti – ha gestito gli aspetti real estate M&A relativi alla cessione del fondo e alla dismissione degli immobili e delle quote della società; e composto altresì dal partner Alessandro Engst insieme all’associate Federico Atorino per i profili regolamentari inerenti alla dismissione delle quote del fondo e al trasferimento del mandato gestorio; nonché dal partner Mileto Mario Giuliani con l’associate Giulia Ostan per le tematiche energy connesse all’operazione.

STS Deloitte ha assistito lato sell-side per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal Partner Francesco Saltarelli e dal Director Francesco Trivisano.