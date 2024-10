Gli avvocati approdano in pianta stabile al ministero di Giustizia

Se, almeno per ora in Costituzione non hanno avuto quel riconoscimento promesso dalla politica, tuttavia gli avvocati entrano in maniera più strutturale e meno rapsodica nel ministero della Giustizia, all’ufficio legislativo. Ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il presidente del Cnf, Francesco Greco, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, in baso al quale gli avvocati indicati dal Cnf al Ministero collaboreranno sotto la direzione del capo dell’Ufficio legislativo nelle attività...

