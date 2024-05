Gli in-house di DVP SOLAR nella cessione del 100% della società veicolo DS Italia 3 S.r.l. a favore di Tremagi Energia S.r.l. Holding di cui fa parte il player Illumia

Pedro Ramos, María Jesús Juan Parra

DVP Solar e ha annunciato di aver concluso la cessione a favore di Tremagi Energia S.r.l, del 100% del capitale sociale della società veicolo DS Italia 3 S.r.l. che sta sviluppando due progetti di energia rinnovabili in Basilicata. Tremagi Energia S.r.l. è la holding di cui fa parte il player energetico italiano Illumia - family business, con oltre 1.000.000 di clienti finali, 7° player nazionale e 1° operatore privato italiano del settore dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’operazione è stata guidata da Italo Rubeo (Country Manager DVP Italia) e da Matteo Carassiti (Partner di Illumia nonché nuovo AU della società di progetto).

Gli aspetti legali dell’operazione di cessione sono stati condotti dagli in-house di DVP l’avv. Pedro Ramos (Head of Legal) e l’avv. Maria Juan Parra (General Counsel – Italy), mentre il team legale e fiscale di Illumia e Tremagi è stato capitanato dall’avv. Aldo Bernardoni e dal dott. Ruggero Mazza.

DVP Solar (detenuta dal fondo private equity Everwood Capital) è una società spagnola leader nello sviluppo di progetti agrivoltaici con un portfolio di circa 3GW di progetti su larga scala in Europa e America Latina e con uffici in Italia, Spagna, Germania, Francia e Colombia e progetti anche in Argentina, Perù e Grecia.

Per quanto riguarda il mercato italiano, DVP Solar è il primo operatore nello sviluppo del fotovoltaico/agrivoltaico con la più alta pipeline di progetti presentati durante il 2023 per un totale di 416MW, stando ai dati contenuti nel report recentemente pubblicato da Elemens “LookOut Q1-2024”.

Il progetto, che ha una capacità di quasi 10 MW, prevede la costruzione di un impianto agrivoltaico a meno di 3 km da aree industriali, autorizzato attraverso una procedura accelerata (PAS). Il progetto sarà cantierabile entro il 2024. Una volta operativo, l’impianto genererà 6.162 MWh all’anno, ovvero l’energia sufficiente per il fabbisogno di 1.950 famiglie, evitando l’emissione di circa 2.800 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

“L’Italia rappresenta un mercato particolarmente dinamico per le energie rinnovabili, sia dal punto di vista degli investimenti che delle opportunità di sviluppo e, in questo contesto, l’accordo con il gruppo Illumia rappresenta una tappa significativa e strategica del nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Eduardo Criado, CEO di DVP Solar.

“Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nella politica di investimenti e nella strategia di sviluppo di Illumia.Siamo davvero orgogliosi di aver concluso questa operazione, che disegna un tassello fondamentale nel nostro percorso di crescita e ricerca in ottica di sostenibilità, realizzando uno dei primi progetti che integrerà la produzione di energia rinnovabile con la gestione di una filiera agricola, valorizzando al massimo le potenzialità del territorio”. ha dichiarato Matteo Carassiti, Partner di Illumia.