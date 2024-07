GLI SCENARI NORMATIVI - Le prospettive di riforma in Italia mirano a espandere “il sostegno”

Dopo 20 anni di amministrazione di sostegno in Italia stanno per essere mandati in soffitta i vecchi strumenti previsti dal Codice civile limitativi della capacità d’agire di persone disabili o inferme di mente. Infatti, alla Camera dei deputati la Commissione Giustizia, in sede referente, ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell’Ads e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Interdetti o inabilitati si ritrovano dentro un perimetro rigido di limitazioni o divieti mentre l’incapacità può essere contrastata con un affiancamento necessario solo a consentire il superamento degli ostacoli allo svolgimento della vita quotidiana che un soggetto vulnerabile possa incontrare