Gli studi coinvolti nell’acquisizione della maggioranza del gruppo Autry da parte di Style Capital

Franco Agopyan, Riccardo Paganin, Csaba Davide Jákó e Diego Esposito

Style Capital, società di gestione di fondi di private equity specializzati nei settori del Lifestyle, Fashion & Luxury guidata da Roberta Benaglia, ha sottoscritto un accordo di acquisizione vincolante per la maggioranza del gruppo che detiene, tra gli altri, il marchio di sneakers Autry da Made in Italy Fund, il veicolo di Private Equity di Quadrivio & Pambianco che investe in aziende attive nei settori del Fashion, Design, Beauty e Food & Wine, nonché dalla famiglia Doro e dagli attuali soci di minoranza.

Ad esito dell’operazione, la famiglia Doro manterrà una quota di partecipazione rilevante e Quadrivio & Pambianco reinvestirà a sua volta, attraverso il fondo Made in Italy Fund II.

Autry, la cui maggioranza era stata acquisita nel giugno 2021 da Made in Italy Fund, ha registrato un’incredibile crescita, passando dai 30 mln di fatturato del 2021 a più di 110 mln del 2023.

Style Capital è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal Partner Franco Agopyan composto da Corrado Borghesan, Michele Amisano, Mariagrazia Mazzaglia, Alessandro Cicala e Francesca Andrisani per gli aspetti societari. Il team IP è stato guidato dall’Of Counsel Anna Gardini e composto da Martina Natali e Maria Chiara Ravagnan. Gli aspetti relativi al debt financing sono stati seguiti da un team guidato dal Partner Marco Paruzzolo e composto da Angelo De Michele e Matteo Venuta mentre gli aspetti employment sono stati seguiti dal Counsel Fiona Gittardi con il supporto di Ida Cannavale.

Legance ha assistito Quadrivio & Pambianco per tutti i profili relativi alla vendita e al reinvestimento con un team corporate e tax, composto dai Partner Gian Paolo Tagariello e Claudia Gregori con Riccardo Paganin, Gianluca Trudda, Nicola Napoli, Giovanni Marcarelli, Michele Ciprietti e Ruggero Artale. Per gli aspetti IP, sono intervenuti la Partner Monica Riva e Giuseppe Marzano.

PedersoliGattai ha assistito la famiglia Doro - con un team guidato da Csaba Davide Jákó e composto da Marida Zaffaroni, Matteo Pietrogrande e Fabio Beltramo, per gli aspetti corporate M&A, nonché da Michele Parlangeli, per gli aspetti financing - insieme ad Andrea Milani dello Studio MIBADA. La famiglia Doro è stata inoltre assistita dallo Studio SIPA di Padova, per gli aspetti fiscali, e dall’avv. Claudio Furlani di Milano per le tematiche IP.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Diego Esposito, supportato dall’associate Marilisa Ciotta.