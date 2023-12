Gli studi coinvolti nell’unione di Firstance e Gatsby & White per la creazione della piattaforma paneuropea leader nell’intermediazione assicurativa privata Firstance S.r.l., società indirettamente controllata da fondi gestiti da Nextalia SGR S.p.A., ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del gruppo Gatsby & White, creando il leader europeo nelle soluzioni di private insurance per il settore “vita”