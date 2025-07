Gli studi nella compravendita di un Asset Logistico a Vercelli

Francesca Tresoldi, Aurelio Pensabene, Alessandro de Botton e Alfonso Stanzione

WIIS Italy SICAF SpA, società eterogestita da IQ EQ Fund Management e coadiuvata dall’advisor Deka Immobilien, ha acquistato da LOGISTIS, fondo gestito da AEW (uno dei maggiori gestori immobiliari al mondo) – tramite share deal - un asset logistico core situato a Vercelli.

L’immobile, realizzato in due fasi tra il 2017 e il 2022, si sviluppa su una superficie lorda locabile (GLA) di quasi 150.000 mq su un terreno di oltre 300.000 mq. Il complesso è interamente locato ad un primario operatore del settore dell’e-commerce e della logistica con un contratto di lungo termine della durata di 20 anni.

L’acquirente è stato assistito da Bertacco Recla & Partners con un team multidisciplinare guidato dalla partner Francesca Tresoldi e composto dall’of counsel Velislava Popova, dalle associate Francesca De Benedittis e Beatrice Simeone e dal trainee Matteo Pizzocri, per i profili immobiliari dell’operazione, nonché dal partner Francesco Rovetta, dalla senior associate Silvia Marcelli e dall’associate Benedetta Sianesi per gli aspetti di diritto amministrativo.

L’acquirente è stato altresì assistito da EY Studio Legale Tributario con un team guidato dal partner Aurelio Pensabene e composto dai manager Marco Rosso e Giorgio Marchesi, dai senior Silvia Matranga e Giovanni Bruno per gli aspetti fiscali relativi alla strutturazione dell’operazione, nonché alla fase di due diligence fiscale. Lo studio Bureau Plattner con un team guidato dai partner Hannes Hilpold e Giorgio Frigerio coadiuvati da Damiano Cazzetta ha curato gli aspetti finanziari dell’operazione.

Per gli aspetti tecnici, l’acquirente è stato assistito da Drees & Sommer Italia con un team guidato dal divisional director Ginevra Macchi Alfieri, e dal project manager Simone Negrisolo in collaborazione con il sustainability manager Gianluca Padula.

Nell’operazione il venditore è stato assistito da Molinari con un team multidisciplinare guidato dai partner Alessandro de Botton e Marco Laviano, e composto dal senior associate Francesco Manghisi e dall’associate Margherita Del Deo, per gli aspetti real estate, nonché dal partner Lorenzo Caruccio e dal senior associate Fausto Indelicato per i profili di diritto amministrativo. Il venditore è stato altresì assistito dallo Studio Colombo con Graziella Colombo e Angela Fazio per le questioni di natura fiscale.

Chiomenti ha assistito la banca finanziatrice, Bayerische Landesbank, nell’estinzione dell’indebitamento del veicolo proprietario dell’asset oggetto di cessione con l’of counsel Alfonso Stanzione e la associate Maria Vittoria Strola.