Gli Studi con Eni S.p.A. nella cessione del 10% del capitale sociale di Saipem S.p.A.

Ryan Benedict, Anton Carlo Frau

Eni S.p.A. ha completato con successo il collocamento, tramite processo di accelerated bookbuilding, di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem S.p.A. pari a circa il 10% del capitale sociale, a un prezzo di €1,970 per azione, per un controvalore totale pari a circa €393 milioni.

Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, è stato eseguito da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Latham & Watkins ha assistito Eni per i profili corporate di diritto statunitense con un team guidato dai partner Ryan Benedict e Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e la Capital Markets Lawyer Irene Pistotnik.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza ad Eni S.p.A con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Luigi Arturo Bianchi, e composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dal counsel Maximiliano Papini per la parte contrattuale, dall’equity partner Barbara Napolitano per i profili corporate e dal partner Filippo Arena per i profili relativi alla disciplina Golden Power.