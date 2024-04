Gli studi legali coinvolti nell’operazione per il co-investimento di Tages e Macquarie in IPlanet

Mauro Sambati, Raffaele Tronci, Elena Busson, Matteo Garofalo

Gianni & Origoni e Chiomenti hanno agito quali advisor legali, rispettivamente di Tages e Macquarie, nell’operazione di co-investimento nel veicolo societario che ha a sua volta costituito la joint venture IPlanet, con IP – Gruppo Api.

IPlanet, controllata pariteticamente da IP e dal veicolo partecipato da Macquarie e Tages, sarà protagonista di una complessa operazione finalizzata alla graduale conversione all’elettrico di oltre 500 stazioni di servizio. Il progetto prevede l’installazione, inizialmente a fianco dei carburanti tradizionali, di colonnine per la ricarica elettrica nelle aree di servizio sulla viabilità urbana ed extraurbana.

Si tratta del primo deal di Tages nell’ambito della transizione energetica, concluso con il Fondo Tages Helios Net Zero, terzo fondo infrastrutturale gestito da Tages che ha già raccolto 330 milioni di Euro e il cui target è di 750 milioni di Euro di raccolta complessiva.

GOP ha assistito Tages con un team guidato dai partner Mauro Sambati e Raffaele Tronci e composto, altresì, dal partner Elisabetta Gardini per gli aspetti ambientali, dal partner Stefano Cunico per gli aspetti amministrativi e immobiliari, e dall’associate Giuseppe Nigro per gli aspetti M&A.

Per i profili regolamentari e di compliance ESG dell’operazione, per il fondo Tages Helios Net Zero è stato coinvolto lo studio legale internazionale Linklaters, con un team guidato dalla partner Tessa Lee e dalla counsel Anna Ferraresso, coadiuvate dai managing associate Alessandro Gemmo e Samuele Manfredo Pio e dal trainee Mario Alessio Albano.

Tages si è avvalsa inoltre dell’assistenza del suo head of legal affairs Marcello Ciampi.

Chiomenti ha assistito Macquarie, così come nell’operazione principale con IP, con un team multidisciplinare guidato dal partner Mario Roli con la partner Elena Busson e gli associates Matteo Garofalo, Chiara Chiodetti, Edoardo Fornaro, e Francesco Iapoce per gli aspetti di diritto societario. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dalla counsel Elisabetta Mentasti e dal senior associate Riccardo Cecatiello. Il partner Cristoforo Osti e il senior associate Antonino Cutrupi hanno curato gli aspetti antitrust e l’ottenimento della relativa clearance.