Gli studi nell’acquisizione di Euromilano da parte di Redo Sgr

Gianni Martoglia, Paolo Guzzetti

Redo SGR Società benefit, gestore di fondi immobiliari leader nell’affordable housing e nella rigenerazione urbana a impatto sociale, per conto del proprio fondo di investimento immobiliare Euromilano Fund, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Euromilano S.p.A., società di riqualificazione, promozione e sviluppo immobiliare, dai precedenti soci Intesa Sanpaolo (che rimane quale socio di minoranza), Brioschi Immobiliare, Unipolsai Assicurazioni e LUM – Libera Unione Mutualistica.

L’operazione segna la costituzione di una partnership industriale tra Redo Sgr e il Gruppo Euromilano con l’obiettivo di creare un nuovo polo dedicato alla rigenerazione urbana a impatto sociale. La partnership si basa su una matrice di origine industriale che, abbinata a una prospettiva di lungo termine e alle caratteristiche dei soci punta alla nascita di un nuovo polo di rilevanza nazionale. Il progetto industriale prevede la realizzazione di investimenti a impatto dedicati alla riqualificazione di aree urbane e alla valorizzazione immobiliare, con lo scopo di perseguire rendimenti finanziari sostenibili nell’ambito degli investimenti alternativi che privilegiano obiettivi sociali, ambientali e culturali (Obiettivi ESG).

Le due società combineranno i rispettivi patrimoni di competenze nella finanza impact, nella commercializzazione, nella gestione e sviluppo immobiliare per mettere a disposizione degli investitori, delle istituzioni, degli istituti di credito e delle altre imprese del real estate un know-how pluridecennale nello sviluppo e nella valorizzazione immobiliare maturato grazie a progetti che tengono insieme aspetti qualitativi e sociali dell’abitare, quali ARIA Ex Macello per Redo e UpTown per Euromilano.

L’unione di queste due storie, accomunate dalla determinazione di intervenire con risposte concrete alla crisi abitativa e a una rigenerazione urbana sana e sostenibile, con una pipeline di 3 miliardi di euro di investimenti per oltre 1.000.000 mq di SL da sviluppare, vedrà la creazione di una alleanza industriale che, pur mantenendo la focalizzazione su Milano e la Lombardia, potrà perseguire le migliori opportunità in tutto il mercato italiano, forte della complementarità dei modelli di business e delle soluzioni sviluppate ad hoc per diverse asset class, in particolare quelle del living quali l’affordable housing, il built to rent, il residenziale, lo student housing.

In particolare, i primi step dell’accordo di partnership prevedono l’immissione di 50 milioni di euro di nuova equity per il completamento dei progetti di riqualificazione e valorizzazione immobiliare dell’area di Cascina Merlata, avviate da Euromilano S.p.A., di cui 30 milioni sottoscritti da parte del Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l., veicolo gestito da Equiter S.p.A., che impiega risorse rivenienti dal Fondo di Fondi PNRR costituito dalla BEI e dal MEF, e 20 milioni da parte di Euromilano Fund e del Fondo Re-City, gestito anch’esso da Redo SGR. Inoltre, è stata messa a punto una complessa manovra finanziaria che prevede un forte rafforzamento patrimoniale tramite un parziale esdebitamento e immissione di nuova finanza a carico di un pool di banche finanziatrici, tra cui Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER e Banca Popolare di Sondrio.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Redo SGR, con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Gianni Martoglia, il senior associate Marco Malesci, l’associate Carolina Sanna e i junior associate Bianca Bortolussi e Rocco Curcio per gli aspetti societari, nonché dall’equity partner Andrea Limongelli e gli associate Roberta Ferrario e Luca Coppola per gli aspetti finanziari dell’operazione, che hanno altresì assistito Euromilano nella rinegoziazione delle linee di credito esistenti e nella concessione di nuovi finanziamenti in pool finalizzati allo sviluppo immobiliare dell’area Cascina Merlata di Milano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dagli equity partner Paolo Ludovici e Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.

Studio Legale Guzzetti ha prestato assistenza ad Intesa Sanpaolo, venditore principale di Euromilano, per gli aspetti societari e finanziari, nonché alle altre banche coinvolte nella manovra finanziaria e nei contratti di finanziamento, con un team multidisciplinare guidato dall’avvocato Paolo Guzzetti e composto dai counsel Marta Munafò e Stefano Sirna e dagli associate Marika Ruggiero e Roberta Brussolo. Gli altri venditori LUM - Libera Unione Mutualistica, Brioschi Sviluppo Immobiliare ed UnipolSai Assicurazioni sono stati assistiti, rispettivamente, da team composti dai propri legali interni.

Il Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. ed Equiter S.p.A. sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo studio legale Dettoni, Minneci & Partners in persona dell’avvocato Stefano Dettoni, mentre Euromilano è stata assistita per alcuni aspetti fiscali dal dott. Christian Cisternino dello studio Cisternino Desiderio & Partners.

Infine, gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Marchetti, con un team composto dal notaio Carlo Marchetti, coadiuvato dal Dott. Pietro Bosco, per gli aspetti societari, e dal notaio Carlotta Marchetti, per gli aspetti finanziari e immobiliari.