Gli studi nell’acquisizione di Fittings da parte di Berardi Bullonerie

Aberto Bianco, Martina Bosi, Guido Sazbon

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi e Vittoria Vezzoli, per gli aspetti corporate e M&A, e da Valentina Simonelli, Francesco Vitella e Francesco Cappello, per gli aspetti giuslavoristici, ha assistito Berardi Bullonerie S.r.l., portfolio company del fondo HIG Capital, nella acquisizione di Fittings s.r.l., distributore specializzato in componenti per l’industria elettronica.

Fittings, con sede a Calderara di Reno (BO), è una società specializzata nella produzione di terminali per circuiti stampati e accessori plastici e nella distribuzione di connettori e altri componenti per l’industria dell’elettronica.

L’operazione riflette la strategia di Berardi di ampliare, anche attraverso acquisizioni selettive, la gamma di prodotti e incrementare ulteriormente il livello di servizio offerto alla clientela.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati, per conto dell’acquirente, da Spada Partners con un team formato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi e Giulio Narcisi.

I venditori sono stati assistiti nella trattativa, sia per gli aspetti legali sia per quelli fiscali, dallo Studio We Advisor S.r.l. - STP di Bologna con un team coordinato dal partner Luca Le Donne.