Gli Studi nell’acquisizione di Kairos Partners SGR da parte di ANIMA Holding

Carlo Pavesi, Fabio Brunelli, Chiara Delevati, Andrea Mazziotti









ANIMA Holding ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Kairos Partners SGR dalla controllante Kairos Investment Management S.p.A.



Il venditore Kairos Investment Management S.p.A. è controllato dal gruppo svizzero Julius Baer, azionista di maggioranza con circa il 65%, e i soci di minoranza e manager, detentori del restante 35%, che proseguiranno la loro attività in Kairos Partners SGR attraverso un meccanismo di coinvestimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo.



Il closing dell’operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre del 2024.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a ANIMA Holding con un team multidisciplinare guidato dall’equity partner Carlo Pavesi coadiuvato dal partner Alessandro Cipriani e dagli associate Vittorio Riva, Ilaria Cera e Roberto Gambino per gli aspetti societari. Gli aspetti giuslavoristici, e in particolare gli accordi con i manager, sono stati seguiti dall’equity partner Paola Tradati con il junior partner Andrea Gaboardi e l’associate Francesca Serino.



Di Tanno Associati ha assistito ANIMA Holding, seguendo gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Fabio Brunelli con il partner Marco Sandoli e i senior associate Stefano Cacace e Sabrina Tronci.

Il socio di maggioranza Julius Baer è stato assistito da Chiomenti con un team composto dall’of Counsel Filippo Corsini, dalla managing associate Chiara Delevati e dalle associate Martina Grillo e Carlotta Bernardini e con il supporto, per gli aspetti fiscali, della Counsel, Elisabetta Costanza Pavesi.



I soci di minoranza sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con il partner Andrea Mazziotti.