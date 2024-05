Gli studi nell’acquisizione di una partecipazione nel complesso alberghiero Roma Cavour

Ivana Magistrelli, Aurelio Pensabene

SI – Studio Inzaghi e EY Studio Legale Tributario hanno assistito Principal Real Estate, che agisce per conto di alcuni investitori istituzionali, in relazione all’investimento in un complesso alberghiero a Roma.

Situato nel centro della città di Roma, a 500 metri dal Colosseo, il complesso di Roma Cavour comprende 6 edifici adiacenti per un totale di circa 10.650 mq che circondano un giardino. L’obiettivo è di convertire gli edifici a destinazione alberghiera nel settore lusso.

SI - Studio Inzaghi ha assistito Principal Real Estate in tutte le fasi di due diligence acquisitiva (civile, edilizia e urbanistica) e nella successiva negoziazione di tutti i contratti che regolano l’operazione. SI Studio Inzaghi ha agito attraverso un team composto dalla equity partner Ivana Magistrelli e dall’associate Donise Serenelli per gli aspetti di contrattualistica civile ed immobiliare e dal managing partner Guido Alberto Inzaghi e dall’associate Andrea Ceriani per i profili di edilizia ed urbanistica.

EY SLT ha assistito Principal Real Estate per tutti gli aspetti di fiscalità nazionale ed internazionale, inclusa la strutturazione e la due diligence acquisitiva, con un team cross border guidato dal director Aurelio Pensabene, coadiuvato dal manager Marco Rosso, e composto da Giorgio Marchesi, Domenico La Barca e Valeria Mileto.