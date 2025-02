Gli studi nell’assistenza a Eusider S.p.A. nell’acquisizione dalla Famiglia Giordani di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di SNAR Laminati S.r.l.

Rosito, Garavelli, Lupone, Rapelli

Eusider S.p.A., leader nella trasformazione e nella pre-lavorazione dell’acciaio, ha perfezionato un’operazione di acquisizione dalla Famiglia Giordani di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di SNAR Laminati S.r.l. con sede a Cellatica (BS), specializzata nella produzione di acciai speciali laminati a freddo.

Il Gruppo Eusider, con circa 1000 collaboratori, 1,2 miliardi di Euro di fatturato, 1,5 milioni di tonnellate di acciaio movimentate, 35% di export e 18 sedi in Italia, svolge oggi un ruolo centrale nella filiera dell’acciaio, qualificandosi come partner strategico delle acciaierie e dei settori utilizzatori.

L’operazione si inserisce nel piano di crescita e investimenti del Gruppo Eusider e consentirà a SNAR Laminati S.r.l. di entrare a far parte di un grande gruppo industriale italiano e di beneficiare di sinergie commerciali e industriali potenziando il suo percorso di sviluppo sul mercato italiano e internazionale.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito il Gruppo Eusider come advisor legale, con un team guidato dal partner Marco Garavelli e composto dal managing associate Riccardo Marini e dall’associate Umberto Biga.

BCA Avvocati ha seguito gli aspetti giuslavoristici, con il partner Simone Carrà e la senior associate Laura Corbeddu.

Studio BNC ha assistito il Gruppo Eusider per i profili contabili e fiscali, con un team guidato dal partner Riccardo Rapelli e composto dai collaboratori Edoardo Scaini e Federica Prometti.

LCA Studio Legale ha assistito la Famiglia Giordani come advisor legale, con un team guidato dalla equity partner Marina Rosito e composto dalla senior associate Claudia Barone e dall’associate Giovanni Compagnoni, per gli aspetti corporate, e dall’equity partner Ranieri Romani e dall’associate Zuleika Palma, per gli aspetti labour.

ATHENA Associati ha assistito la Famiglia Giordani quale advisor M&A e per tutte le tematiche finanziarie, con un team guidato dal senior Partner Luca Lupone e composto dal director Giovanni Rigo e dal consultant Mattia Platino