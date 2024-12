GMP Group, con Eulero Capital e Marco Mancin, nell’acquisizione di Reedijk Wheels and Tyres Group B.V. Gli studi coinvolti.

Daniele Raynaud, Elena Beccegato, Angelo Fiorello, Luca Fossati e Giovanni Cereda

Eulero Capital S.p.A. - costituita dai tre fondatori Gianfranco Burei, Enrico Palandri e Roberto D’Angelo - e Marco Mancin, soci di GMP Group S.r.l., hanno perfezionato l’accordo per l’acquisizione - dai relativi soci olandesi - di Reedijk Wheels and Tyres Group B.V., azienda olandese specializzata nel settore della distribuzione di pneumatici e cerchi in lega di alta qualità per l’industria automobilistica a livello internazionale.

I venditori hanno deciso di reinvestire acquisendo una partecipazione del 22% nel veicolo acquirente di Reedijk, unitamente a Simest S.p.A., che ha agito in qualità di finanziatore e investitore nell’operazione.

Eulero Capital S.p.A. ha agito principalmente con il coinvolgimento di Gianfranco Burei e Giovanni Barzasi.

Bird & Bird ha agito al fianco di Eulero Capital S.p.A., Marco Mancin e GMP per gli aspetti corporate italiani dell’operazione con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud con il supporto della senior associate Elena Beccegato e dell’associate Angelo Fiorello e per gli aspetti di diritto olandese con un team guidato dai partner Pauline Vos e René Rieter con il supporto della senior notarial associate Monique Klein Kiskamp e dell’associate Jephta Zantinge; i team di Bird & Bird hanno lavorato in coordinamento con l’avv. Giulio Bonadio, storico legale di Marco Mancin.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli acquirenti nella strutturazione dell’operazione, con il partner Luca Fossati e l’associate partner Giovanni Cereda.

Labs CF ha agito come advisor finanziario lato acquirente nell’operazione con un team posto dal managing partner Augusto Lippi, da Angelo Facciolo e Luigi Rea.

Simest S.p.A. ha agito principalmente con il coinvolgimento del legal counsel Paolo Colella.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio olandese Yur Advocaten B.V. per gli aspetti legali, nonché dall’advisor MatchPlan.2

Lo Studio Notarile Picciolo e Panté ha curato gli aspetti notarili italiani, con il Notaio Fabio Gaspare Panté e l’avvocato Laura Romania.