Golden power, 5G e cybersicurezza: una nuova tutela della sicurezza nazionale

La disciplina italiana dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e in quelli dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al D.L.n.21/2012 è stata novellata per mezzo del D.L. n. 22/2019 (c.d. Decreto Brexit), convertito con modificazioni nella L. n. 41/2019. In particolare, l’articolo 1 del decreto, intervenendo sempre sulla disciplina suddetta, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2012, ha esteso i poteri de quibus al...

