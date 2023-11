Golden Power, archiviato in via definitiva il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione per la tardiva cessione delle quote di Alpi Aviation. DLA Piper e The Italian Notaries, Busani&Partners con Mars (HK) Information Technologies Ltd.

Raffaella Quintana, Alberto Angeloni









Lo studio legale DLA Piper ha assistito Mars (HK) Information Technology Ltd. in relazione al procedimento instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa sul Golden Power (legge 15 marzo 2012, n. 21), in ragione della dismissione della quota di maggioranza del capitale di Alpi Aviation S.r.l., azienda friulana produttrice di aeromobili e droni, avvenuta oltre l’anno dal provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva imposto tale incombente.



La società assistita, oltre ad aver mantenuto un flusso informativo costante e puntuale, rispetto alle Istituzioni Italiane, ha elaborato, con il supporto di DLA Piper e dello studio notarile The Italian Notaries, Busani&Partners, un particolare meccanismo di pegno sulle quote dismesse in favore della compagine societaria italiana di Alpi Aviation, così da tutelare il diritto al pagamento del prezzo della venditrice e, al tempo stesso, ottemperare alle condizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



La Presidenza del Consiglio, nel provvedimento emesso in data 6 novembre 2023, ha potuto osservare come da un lato, la condotta pro-attiva ed in buona fede della società e, dall’altro, le condizioni del mercato, incapace di assorbire – in un arco di tempo così ristretto – la quota detenuta in Alpi ed oggetto di dismissione, siano state entrambe circostanze fondamentali per definire il procedimento avviato con una pronuncia d’archiviazione.



Il team



DLA Piper ha assistito Mars ed i suoi azionisti, importanti gruppi di investimento cinesi, con un team multidisciplinare coordinato da Claudio d’Agostino, responsabile di Asia Connect, la business unit di DLA Piper dedicata alle operazioni cross-border tra Asia, in particolare Cina, ed Italia, con il supporto degli avvocati Antonio Congiusta ed Elena Wang, per gli aspetti corporate, nonché col supporto offerto da The Italian Notaries, Busani&Partners, con il Notaio Angelo Busani, riguardo all’operazione di dismissione della quota societaria. I partner Raffaella Quintana (in foto a sinistra) e Alberto Angeloni (in foto a destra), coadiuvati dagli avvocati Francesco Lalli e Andrea Garofalo, hanno assistito la società per la difesa nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.