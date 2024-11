GOP assiste Ditta Lanfranchi S.p.A nell’acquisizione di MyZip S.r.l. e MAS 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Gianluca Ghersini, Gaia Casciano

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Ditta Lanfranchi S.p.A., - eccellenza italiana fondata nel 1887 nella provincia di Brescia e attiva con il marchio commerciale Lampo - nell’ acquisizione, da Zipperr S.r.l. e Aceti S.r.l., dell’intero capitale sociale di MyZip S.r.l. e dell’85% del capitale sociale di MAS 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., società di diritto ungherese.

MyZip S.r.l. nasce dall’unione sinergica di Mas Italia S.r.l. e Zipperr S.r.l., aziende italiane da anni affermate nel mercato dell’accessorio moda delle chiusure automatiche. Mas Italia è da sempre conosciuta come produttore di cerniere di alta gamma con un focus ai marchi più importanti del panorama internazionale della moda e dello sport. Zipperr è invece un’azienda attiva soprattutto in Italia e specializzata nel commercio di cerniere pronto-moda, subito disponibili in un ampio stock-service.

Con questa operazione l’azienda bresciana Ditta Lanfranchi S.p.A prosegue il suo percorso di crescita e amplia il suo portfolio di marchi nel campo delle cerniere lampo.

Ditta Lanfranchi S.p.A. è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Gianluca Ghersini e composto dalla managing associate Gaia Casciano e dall’associate Francesca Leoni per i profili M&A nonché dalla managing associate Paola Cavalli per i profili di diritto del lavoro. I profili di diritto ungherese dell’operazione sono stati curati dallo studio legale Szecskay.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Passi, con un team composto dal partner Massimo Passi e Claudia Adami, e dallo studio Morandi con il partner Gualtiero Morandi.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Margherita Vanoli.