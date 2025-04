GOP con Autostrada del Brennero per la sua prima emissione obbligazionaria

Antonio Auricchio, Alessandro Merenda, Lidia Caldarola, Luca Valerio Silviani della Valle

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Autostrada del Brennero S.p.A., nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured non convertibile in collocamento privato (c.d. private placement), per un importo complessivo di Euro 25 milioni e nella contestuale ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario su Euronext Access Milan.

GOP ha agito con un team coordinato dai partner Antonio Auricchio e Alessandro Merenda e composto dall’of counsel Lidia Caldarola, dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria per i profili societari e capital markets, e dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per i profili di diritto amministrativo

Nel contesto dell’emissione, Leonardo Capital SIM ha agito in qualità di global coordinator, Lazard ha agito in qualità di financial advisor, Marzotto SIM ha agito in qualità di collocatore e Banca Monte dei Paschi di Siena ha agito in qualità di banca agente.