GOP con B4 Investimenti SGR S.p.A. nell’istituzione del fondo comune di investimento denominato “B4 H III - Fondo EuVECA”

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito B4 Investimenti SGR S.p.A. nell’istituzione del fondo comune di investimento denominato “B4 H III - Fondo EuVECA”.

Obiettivo del Fondo è l’investimento del relativo patrimonio in piccole e medie imprese italiane e che soddisfino, indicativamente, uno o più dei requisiti di seguito specificati: (i) aziende caratterizzate da specifici vantaggi competitivi e/o con potenzialità di crescita e di sviluppo; (ii) aziende caratterizzate da un imprenditore e/o un management di elevato standing con un chiaro progetto imprenditoriale; (iii) aziende potenzialmente in grado di ottenere risultati economici positivi e che necessitino di nuovi capitali e/o ulteriori competenze e/o supporto strategico, manageriale, finanziario e/o operativo per perseguire e/o accelerare il proprio percorso di sviluppo.

Il Fondo, istituito in data 30 settembre 2024 dal Consiglio di amministrazione della SGR – che opera nel rispetto della normativa italiana applicabile ai FIA chiusi riservati e della normativa europea di cui al Regolamento (UE) n. 345 del 17 aprile 2013, applicabile ai fondi europei per il venture capital – è il terzo OICR (il secondo in forma EuVECA) costituito e gestito dalla SGR, rafforzando il relativo impegno nel settore. Il fundraising del Fondo ha superato il target iniziale, originariamente prefissato in euro 30 milioni, raccogliendo al primo closing sottoscrizioni di investitori privati italiani e internazionali per un controvalore pari ad euro 51,85 milioni. Il 90% degli investitori è costituito da soggetti già sottoscrittori di quote degli altri OICR gestiti dalla SGR, che hanno dunque confermato la relativa fiducia nella strategia adottata dalla società di gestione.

Con B4 H III, istituito ai sensi dell’articolo 8 del regolamento europeo 2019/2088, B4 Investimenti mira ad ampliare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella propria strategia di creazione di valore, favorendo l’integrazione degli aspetti ESG nelle proprie attività di investimento e nella gestione del portafoglio.

GOP ha assistito la SGR con un team guidato dal partner Antonio Segni, coadiuvato dalla counsel Giovanna Giansante, per i profili societari. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Emanuele Grippo, con la managing associate Martina Di Giovanni, la senior associate Olga Memmola e l’associate Arianna Nacci. Il team multidisciplinare di GOP, così composto, ha contribuito all’operazione supportando la società di gestione nella strutturazione del Fondo e nella predisposizione della documentazione funzionale alla relativa istituzione, fornendo altresì consulenza sulle connesse tematiche di natura societaria e regolamentare.