GOP e DLA Piper nell’ingresso di INWIT nel capitale sociale di Smart City Roma S.p.A (già Boldyn Networks Smart City Roma S.p.A.), aggiudicataria del Progetto Roma 5G

Stefano Cunico, Raffaele Tronci, Domenico Gullo e Federico Roviglio

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e lo studio legale internazionale DLA Piper hanno assistito rispettivamente INWIT e Boldyn Networks Italia S.p.A., nell’acquisizione, da parte di INWIT (primo tower operator italiano), di una partecipazione di controllo esclusivo rappresentativa del 52,08% del capitale sociale di Smart City Roma S.p.A (già Boldyn Networks Smart City Roma S.p.A.) che si è aggiudicata, alla fine dello scorso anno, la gara per la concessione del progetto Roma 5G.

Nel contesto dell’operazione sono previsti dei diritti di opzione di acquisto (call) e vendita (put) sulle partecipazioni residue in Smart City Roma S.p.A. che potranno essere esercitate successivamente al collaudo del progetto, previsto entro luglio 2029.

Il progetto Roma 5G è stato sviluppato per supportare gli operatori di telecomunicazione per la connettività 5G con tutti gli operatori del settore e con Roma Capitale. Esso si estenderà in tutti i principali punti nevralgici della città di Roma (metropolitane, piazze e strade) e prevede, in particolare, la realizzazione di infrastrutture digitali e condivise che abiliteranno la copertura cellulare in 4G e 5G sulle linee A, B, B1 e C della metropolitana, in 100 piazze, 98 vie limitrofe e in 7 edifici pubblici del Comune di Roma (incluso il Campidoglio), anche attraverso l’installazione di small cells secondo le esigenze degli operatori. È inoltre prevista l’installazione del WI-FI in 100 piazze, di 2.000 telecamere e di sensori IoT.

Per INWIT tale operazione si inserisce nel business plan 2024-2026 ed è coerente con la strategia che prevede investimenti in ottica “neutral host” a supporto dei piani di rete di tutti operatori di telecomunicazione, volti ad abilitare la crescente domanda di infrastrutture digitali integrate macro-grid e micro-grid, outdoor e indoor, in particolare in significativi progetti di smart city.

INWIT - e il suo team legale guidato dal General Counsel Salvatore Lo Giudice, coadiuvato da Carla Mariuzzo e Maddalena Calafiori - è stato assistito da GOP con un team coordinato dal partner Stefano Cunico, coadiuvato dall’associate Michele Girardi per la gestione dei profili pubblicistici e regolamentari, dal partner Raffaele Tronci e dall’associate Giuseppe Nigro per i profili M&A, dalla partner Eva Cruellas Sada e dall’associate Giacomo Dalla Valentina per profili antitrust, dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per profili golden power e dalla partner Cristina Capitanio e dalla managing associate Veruska Crucitti per profili giuslavoristici.

Boldyn Networks Italia S.p.A. - e il suo team legale guidato dal General Counsel & Compliance Officer Gianpaolo Porchiazzo, coadiuvato dal Deputy General Counsel di Gruppo Colm Callagher - è stata assistita da DLA Piper con un team guidato dal partner Domenico Gullo (per gli aspetti antitrust e golden power) e dall’avvocato Federico Roviglio (per gli aspetti di diritto societario e M&A nonché per la contrattualistica), coadiuvati rispettivamente dagli avvocati Flaminia Perna e Giulia Zammataro nonché da Elena Wang. Il partner Federico Strada e l’avvocato Stefano Petri si sono occupati dei profili giuslavoristici, mentre il partner Gianluigi Uzzo Costa e la senior lawyer Giorgia Mento dello Studio Brugnoletti & Associati hanno curato gli aspetti pubblicistici e regolamentari.