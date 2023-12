GOP e LCA nell’acquisizione da parte di HModa di Calzaturificio Dema

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito HModa, controllata di Holding Industriale (Hind), nell’acquisizione della maggioranza di Calzaturificio Dema, azienda con sede a Carinaro, in provincia di Caserta, specializzata in mocassini e sneakers di alta qualità, assistita da LCA Studio Legale.

Fondata nel 1989, Calzaturificio Dema si afferma come un punto di riferimento per le calzature e conta circa 150 lavoratori, con una produzione di oltre mille paia di scarpe al giorno.

GOP ha agito con un team guidato dal partner Gabriele Ramponi, coadiuvato dagli associate Graziano Cucchi e Francesca Ruggiero.

LCA ha prestato assistenza con un team composto da Niccolò Abriani, Antonio Di Pasquale, Elisabetta Randazzo e Cristina Romagnano.

Con questa operazione HModa prosegue nel suo percorso industriale di investimento nelle eccellenze del Made in Italy e mira a consolidare il proprio presidio nel segmento delle calzature e di ampliare la propria offerta merceologica nell’alto di gamma. Si tratta della quattordicesima azienda che entra a far parte del gruppo, che porta così ad oltre 1.500 i propri lavoratori in cinque regioni diverse d’Italia (Campania, Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Toscana) con un fatturato complessivo per il 2023 di oltre 300 milioni di euro.