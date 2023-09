GOP per il debutto su Euronext Growth Milan di Elsa Solutions

Giacomo Bizzozero









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito ELSA Solutions S.p.A., società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Il primo giorno di negoziazioni è previsto per il 28 settembre 2023.



L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni). Il prezzo del collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato fissato in Euro 2,5 per azione.



GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal managing associate Giacomo Bizzozero (in foto) e dall’associate Angela Lopez.



Nel contesto dell’operazione MiT SIM S.p.A. ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, specialista e Joint Global Coordinator e illimity Bank ha agito in qualità di Joint Global Coordinator. I Joint Global Coordinators sono stati assisiti dallo studio legale ADVANT Nctm con un team coordinato da Andrea Iovieno. Ambromobiliare S.p.A. ha agito in qualità di advisor finanziario; mentre, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione.