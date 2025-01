GOP con Nextalia per l’acquisto delle notes emesse da Kronos SPV S.r.l.

Paolo Bordi, Gianfranco Toscano, Alessio Palumbo, Alessandro Alessandro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Nextalia SGR S.p.A. nell’acquisto delle notes emesse dalla società veicolo di cartolarizzazione denominata “Kronos SPV S.r.l.”.

Kronos ha come unico attivo l’immobile “Teatro delle Arti” destinato ad uso uffici sito in Via Sicilia a Roma ed è supportata da Zenith Global S.p.A. in qualità di master servicer, corporate servicer e calculation agent.

L’acquisto delle notes è stato perfezionato da parte di “Nextalia Credit Opportunities” (NCO), fondo alternativo di tipo chiuso riservato a investitori professionali gestito da Nextalia.

GOP ha affiancato il team legale di Nextalia, guidato dalla General Counsel Benedetta Volpi, con un team multidisciplinare guidato dal partner Paolo Bordi e composto dal senior counsel Alessio Palumbo, coadiuvato dall’associate Leandro Leone, per i profili della cartolarizzazione e dal partner Gianfranco Toscano, coadiuvato dal counsel Marco Rinaldi e dall’associate Davide Casarin, per gli aspetti di diritto immobiliare ed urbanistico. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal Partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dai managing associate Carmen Adele Pisani e Alessandro Minniti.

Nextalia è stata altresì assistita per alcuni aspetti della due diligence dallo studio Tmdplex con i partner Antonino Taranto, Lelio della Pietra e la trainee Ludovica Aruta.

Il team di investimento di Nextalia dedicato all’operazione è composto dal Partner Leonardo Adessi, dal Director Alberto Ferrarini, dall’Associate Iole Liverini e dall’Analyst Pasquale Giunta.