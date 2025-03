GOP con SAPA per l’acquisizione di Megatech Industries Aktiengesellschaft

Gabriella Covino e Mattia Casarosa

SAPA, società leader nel settore dell’automotive, ha acquisito il 100% di Megatech Industries Aktiengesellschaft, capogruppo del Gruppo Megatech, player europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche per l’industria della mobilità.

Con l’acquisizione, Sapa raggiungerà i 700 milioni di euro di ricavi, diversificando ulteriormente il proprio portafoglio clienti e prodotti e la propria portata geografica.

L’operazione consentirà a SAPA di intensificare le relazioni con i principali OEMs del settore (Volkswagen Group, BMW Group e Stellantis), e di consolidare la propria presenza nella Penisola Iberica e in Polonia, entrando al contempo in nuove geografie quali Repubblica Ceca, Germania e Brasile.

Lo Studio Legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito SAPA per i profili legali con un team coordinato dai Partners Gabriella Covino e Mattia Casarosa e composto dagli associates Hilde Arcovito e Gaia Pisani per gli aspetti M&A. Gli aspetti di concorrenza e regolamentazione sono stati seguiti dal Partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.

Il team di Wolf Theiss ha seguito i profili di diritto austriaco.

LIVA ha agito con l’Head of Italy Tommaso Borelli, in qualità di broker assicurativo M&A per la negoziazione della polizza W&I.