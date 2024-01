GPD studio legale e tributario inaugura il 2024 con due nuovi soci

Niccolò Medica, Emiliano Papitto

GPD inaugura il 2024 con la nomina di due nuovi soci, Niccolò Medica ed Emiliano Papitto. Tale riconoscimento premia l’elevato livello di competenza che entrambi hanno raggiunto nel corso degli anni, maturando un significativo track record nella gestione di questioni legali e fiscali complesse, oltre alla loro comprovata capacità di sviluppo di nuove opportunità di business.

Paolo Momigliano, Presidente GPD, dichiara: “Sono lieto di annunciare la nomina dei nuovi soci, Niccolò Medica ed Emiliano Papitto. Si tratta di due professionisti che in questi anni hanno dimostrato un impegno straordinario e una profonda competenza in ambito legale e fiscale, contribuendo significativamente alla crescita e al successo del nostro studio. La loro promozione riflette la continua ricerca di eccellenza e la volontà di riconoscere e valorizzare il talento e le capacità di sviluppo della clientela all’interno del nostro team. Niccolò ed Emiliano non solo incarnano i valori fondamentali di GPD, ma sono anche diventati nel corso degli anni un punto di riferimento per i clienti”.

Paolo Castellano, Managing Partner GPD, aggiunge: “Le recenti nomine segnano un traguardo importante nel percorso di crescita di GPD che negli ultimi anni ha registrato un progressivo e significativo incremento in termini di fatturato e di collaboratori. Nel 2024, punteremo ancora di più sull’eccellenza del nostro team per offrire alla clientela corporate e privata, una consulenza legale e fiscale multidisciplinare a livello nazionale ed internazionale, grazie anche alle nostre numerose partnership consolidate nel tempo”.

I profili

Niccolò Medica è un avvocato esperto di diritto delle imprese - comprese le tematiche connesse al diritto del lavoro - nonché di diritto commerciale, M&A, procedure concorsuali e ristrutturazioni aziendali. Assiste regolarmente società, SGR e fondi di investimento in operazioni di Real Estate. Ha maturato una vasta esperienza in materia di diritto dei trasporti ed è membro dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo. Ricopre la carica di Presidente e Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché di Comitati Etici, di società operanti in Italia e all’estero.

Emiliano Papitto è un dottore commercialista, presta consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e di gruppo, analisi e revisione dei conti, consulenza fiscale e tributaria, assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta, nazionale ed internazionale, la pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese e le operazioni straordinarie. Nel corso degli anni, ha maturato una forte esperienza anche nelle ristrutturazioni aziendali, nell'assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi e in ambito di finanza aziendale, curando i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi di finanza agevolata.

Lo studio

GPD vanta un network di primaria clientela corporate ed istituzionale e conta un team di professionisti distribuito nelle tre sedi di Roma, Milano e Genova. Lo studio svolge la propria attività in tutti i settori del diritto delle imprese, con un focus su internazionalizzazione, M&A, Litigation, Real Estate e Tax, proponendo competenze specialistiche ed integrate (avvocati e commercialisti) ed una visione orizzontale dei temi giuridici e fiscali.

GPD è fortemente radicato a livello internazionale, grazie alle numerose alleanze e partnership consolidate nel corso degli anni con studi legali esteri di primaria importanza. Queste collaborazioni consentono di espandere la rete globale di servizi, fornendo ai clienti un accesso privilegiato a risorse legali di alto profilo in diverse giurisdizioni.

