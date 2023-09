Gratteri capo della Procura di Napoli ma il plenum del Csm si divide di Giovanni Negri

Persa poco più di un anno fa la corsa a Procuratore antimafia, dove prevalse Giovanni Melillo, Nicola Gratteri proprio a Melillo subentra, dopo un contrastato voto del plenum del Csm, al vertice della Procura di Napoli, la più grande del Paese con 102 sostituti e 9 aggiunti.

In una carriera svolta tutta negli uffici giudiziari del Sud e ormai riconosciuto non solo in Italia come il magistrato più esperto nella lotta alla criminalità organizzata, Gratteri, attuale capo della Procura di Catanzaro, ha...