Green Horse e DLA Piper nel finanziamento a Greengo di 32 milioni per la realizzazione di 8 impianti fotovoltaici DLA Piper e Green Horse Legal Advisory hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad Intesa Sanpaolo, in qualità tra l’altro di banca finanziatrice e al Gruppo Greengo, piattaforma italiana di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia e in Europa