Green Oleo S.p.A diventa Società Benefit: Pavia e Ansaldo e Milano Notai gli advisor

Milena Prisco, Stefania Anzelini

In occasione dell’assemblea annuale tenutasi il 23 aprile scorso, Green Oleo S.p.A, società quotata su Euronext Growth Milan, ha acquisito la qualifica di Società Benefit ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, modificando il proprio statuto con l’integrazione del beneficio comune all’interno dell’oggetto sociale, che oggi riflette anche la natura del core business della società, l’adesione recente al Global Compact UN nonché una serie di pratiche e condotte aziendali – anche certificate (cfr. Product Carbon Footprint e certificazione Ecovadis), che di per sé riflettono una concreta attenzione alla sostenibilità.

Con l’assunzione della qualifica di Società Benefit, Green Oleo arricchisce il proprio purpose aziendale con l’impegno ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri dipendenti, dell’ambiente promuovendo l’economia circolare, della propria filiera della comunità e del territorio e non da ultimo del mercato dei capitali e degli investitori con l’obiettivo di conseguire uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi nello svolgimento della propria attività di impresa.

Diventare Società Benefit significa per Green Oleo continuare il proprio percorso, cominciato con la redazione del bilancio di sostenibilità, ed evolverlo in modo graduale e per step volto all’implementazione di politiche e strategie ESG, essenziali a valorizzare un Dna già di per sé sostenibile per la competitività della società sul mercato EGM.

La società è stata assistita per i profili di diritto societario dallo studio Pavia e Ansaldo con Milena Prisco, Partner e Head of ESG, i profili notarili sono stati curati dal Notaio Dottoressa Stefania Anzelini di Milano Notai.