Green Utility acquisisce da Chaberton Sunscape JV due società titolari di progetti fotovoltaici. Gli Studi nell’operazione.

Andrea Coluzzi, Marco Muscettola, Pierluigi Alessio

Green Utility S.p.A ha acquisito da Chaberton Sunscape JV, joint venture tra Chaberton Energy e Sunscape, il 100% delle quote di due società veicolo titolari di altrettanti progetti fotovoltaici ready-to-build di potenza complessiva pari a circa 9 MW, ubicati in Emilia-Romagna e Puglia.

BIP Law & Tax ha assistito Green Utility S.p.A team guidato dal equity partner Marco Muscettola e composto dal Senior Matteo Vagnoli e dal Manager Marco Pellegrini per i transaction documents e per gli aspetti corporate e real estate della due diligence e dalla Manager Nicoletta Bezzi per i profili relativi all’iter autorizzativo.

Chaberton Sunscape JV è stata assistita da Parola Associati per gli aspetti M&A con un team composto dal partner Andrea Coluzzi e dall’associate Gianluca Zampieri, per gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Andrea Leonforte e dalla trainee Silvia Pellegrino e per gli aspetti fiscali e real estate dal team Energy-Real Estate di CBA Studio Legale e Tributario composto da Francesco Assegnati, Pierluigi Alessio, Giuseppe Serranò e Andrea Motta.”