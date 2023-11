Grimaldi Alliance approda in Messico con lo studio“Moreno Law”









Grimaldi Alliance consolida la sua presenza in America Latina con un nuovo partner, lo studio legale Moreno, che si unisce a Grimaldi Alliance e al suo team LATAM.



Il nuovo Studio vanta una lunga esperienza e si distingue per la sua professionalità, approccio innovativo e forte orientamento al business del suo Paese. Assiste i propri clienti sul territorio nazionale e opera sia a Città del Messico che a Leon che a Guadalajara (all’interno della regione di Bajio, principale polo manifatturiero e industriale) e ha forti legami con le principali istituzioni e stakeholder del Paese.



Moreno Law è uno studio legale imprenditoriale, noto per la professionalità, la reattività, l’attenzione e l’approccio innovativo alle esigenze e ai desideri dei propri clienti, impegnato a mantenere sempre i più alti standard professionali ed etici.



“Siamo onorati di far parte di Grimaldi Alliance, una Firm internazionale che sta conquistando sempre crescenti spazi nel mercato dei servizi legali globali. In Messico siamo pronti a seguire i clienti di Grimaldi Alliance sulla base dei migliori standard internazionali.”, così ha commentato Juan Rodrigo Moreno, Managing Partner di Moreno Law.



“Siamo tra i pochi studi internazionali presenti in Messico, paese molto importante per tutta l’area e con grande potenziale di crescita. Grimaldi Alliance si conferma capace di attrarre i migliori professionisti grazie ad una crescente riconoscibilità sui mercati internazionali grazie alla possibilità di seguire i clienti nelle loro attività cross-border”aggiunge Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Alliance.



Oggi Grimaldi è presente a Bari, Bruxelles, Londra, Lugano, Milano, Napoli, New York , Roma, Parigi, Parma, Padova, Treviso, Torino, Verona (con circa 500 professionisti) e in oltre 70 giurisdizioni nel mondo con oltre 2000 professionisti nei seguenti Stati: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Iraq, Italia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Montenegro, Oman, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA. Nuovi ingressi sono attesi nelle prossime settimane.