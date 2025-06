Grimaldi Alliance e Ughi e Nunziate nell’acquisizione di Indel Webasto Marine per IndelB

GA, studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e con un network di professionisti presenti in oltre 70 giurisdizioni, con un team guidato dal partner Paolo Daviddi (foto) insieme con Angelica Codazzi, ha assistito IndelB S.p.A. società quotata su Euronext Milan, attiva nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i settori Automotive, Hospitality e Leisure time, nell’operazione di acquisto del 50% di Indel Webasto Marine, portando così a detenere la maggioranza della società.

Il venditore – Webasto Roof & Components SE, parte del gruppo internazionale Webasto con sede in Germania, attivo nel design e nella produzione di tetti per automobili, nonché nello sviluppo di soluzioni per l’elettrificazione nel settore automotive – è stato assistito per gli aspetti contrattuali, societari e regolamentari dallo studio legale Ughi e Nunziante, con un team composto dal partner Martin Hartl (foto) e da Luca Sbenaglia.