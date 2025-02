Grimaldi Alliance (GA) con Algebris Investments nell’acquisizione di cinque nuove società per Aquanexa

Leonida Cagli, Rosaria Arancio

GA studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e con un network di professionisti presenti in oltre 70 giurisdizioni, con un team guidato dai Partner Leonida Cagli (foto sinistra) e Rosaria Arancio (foto destra) insieme con agli associate Alessio Tomao, Filippo Gallucci, Antonio Sansone, Flaminia Sampietro e Letizia Francesca Demogeni, ha assistito Aquanexa, player integrato focalizzato nel settore idrico controllato da Algebris Investments, nell’acquisizione di un gruppo di cinque nuove aziende che andranno ad arricchire la struttura della società.

Per tutti gli aspetti di due diligence hanno invece agito: per la parte amministrativa: Carlo Novik, Domenico Tolli, Gregorio Torazzi, Aldo Caputo, Sergio Annecchino, Marinunzia Antezza, per la parte labour Marco Ramunni, Maria Vincenza Di Lisa, mentre per gli aspetti di compliance/231Salvatore Rocco

Le società acquisite sono Pipecare, specializzata nel monitoraggio ed efficientamento delle reti idriche, Dinamica Project, che opera nella manutenzione di reti e impianti, Abitat SIT, azienda che offre soluzioni software innovative e T&A, con una forte esperienza in soluzioni digitali e hardware per la misurazione e il telecontrollo.

A queste aziende si aggiunge una società leader nazionale nel settore del trattamento acque, con la quale è stato firmato un accordo vincolante.

Con queste acquisizioni Aquanexa può contare su un team di 250 persone, circa 100 milioni di euro di fatturato e circa 17milioni di euro di Ebitda attestandosi, a meno di un anno dall’avvio delle attività, come un gruppo industriale di primo piano nel panorama nazionale, diversificato e resiliente all’evoluzione delle necessità di investimento dei gestori della filiera dell’acqua.

Nell’esecuzione di queste acquisizioni Aquanexa è stata assistita da Ermanno Restano (Finerre) in qualità di financial advisor, da Pietro De Ceglie e Giulia Carosella (Epyon) per gli aspetti contabili, da Pietro Bracco e Stefano Versino (&Partners), mentre i venditori di Pipecare sono stati assistiti da Laura Fiordelisi e Federica Musacchia (Simmons&Simmons) per gli aspetti legali e i venditori di Dinamica Project sono stati assistiti da Orlando Zagaria e Marco Sarno (Novance) in qualità di financial advisor e da Sandro Lamparelli (Deloitte Legal) per gli aspetti legali.