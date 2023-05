Gruppo Saviola acquisisce Advachem SA, tutti gli advisor









Il Gruppo Saviola, attivo nei settori del legno (è il più importante trasformatore di legno di recupero al mondo che si basa sul processo di recycling e upcycling), della chimica, dei mobili e delle bioscienze, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione da parte della società del gruppo Sadepan Chimica s.r.l. dell'intero capitale sociale di Yomi Holding SA che, a sua volta, possiede il 100% del capitale sociale di Advachem SA, un'azienda chimica con sede a Hautrage (Belgio), specializzata nella produzione di soluzioni a base di formaldeide come la resina per pannelli di particelle (MDF, OSB, compensato, pannelli per facciate, pannelli per pavimenti), fertilizzanti a lento rilascio per le colture e altro.



L'operazione mira ulteriormente a estendere e rafforzare la presenza del Gruppo Saviola all'estero, in continua e trasversale crescita, e, in particolare, in Belgio attraverso un'acquisizione strategica di una società leader nel suo ambito.



A tal riguardo, il Presidente del Gruppo, Alessandro Saviola, ha commentato così il perfezionamento dell'operazione: "Siamo soddisfatti di questo risultato frutto di un'intesa proficua tra le nostre due società. È per noi un altro passo decisivo verso l'internazionalizzazione e l'implementazione di un modello green e sostenibile anche nel settore della chimica con prodotti di qualità, efficienti dove il settore R&D e l'alta tecnologia assicurano processi e prodotti rispettosi dell'uomo e dell'ambiente. Abbiamo scelto Advachem perché si tratta di una realtà a conduzione familiare, ben amministrata e pensiamo che riuscirà a rafforzare l'integrazione del sistema Sadepan all'interno del modello Saviola"; l'operazione è stata coordinata da parte del Direttore Generale del Gruppo Saviola, il Dott. Massimo Moreni, unitamente al Direttore Amministrativo di Saviola Holding S.r.l., il Dott. Stefano Ferro.



Il Gruppo Saviola è stato assistito per gli aspetti legali da Molinari Agostinelli con un team composto dai partner Riccardo Agostinelli, Marinella Ciaccio e Andrea Taurozzi e dai senior associate Francesca Battistutta e Andrea Cecchi. Per gli aspetti di diritto belga il Gruppo Saviola si è avvalso della consulenza dello studio legale Lydian con un team composto dal counsel Florence Colpaert e dall'associate Maxine Daems.



PwC ha assistito il Gruppo Saviola come Financial Advisor con un team composto dal partner Alessandro Vitali, dal Director Massimo Pirozzi e dal manager Elia Casini, per gli aspetti di Due Diligence dai partner Giovanni Tinuper, Monia Giustozzi, dal Director Pierre Queritet, dal Senior Manager Giuseppe Cerfeda.



Il venditore è stato assistito dalla sede belga dello studio legale CMS con un team composto dal partner Arnaud Van Oekel, dalla senior associate Candice Kunkera e dalla associate Alinna Hu.