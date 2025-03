GUIDA ALLA LETTURA - Esame avvocato, le nuove modalità per svolgere le prove slittano al 2026

Il testo risulta variato rispetto a quello del decreto-legge n. 202/2024, convertito a seguito dell'esame parlamentare. Il testo risulta composto da 32 articoli, mentre quello originario constava di 22 articoli.

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025, la legge 21 febbraio 2025 n. 15, rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», con entrata in vigore al 25 febbraio 2025. Il testo della legge risulta variato rispetto a quello del decreto legge n. 202/2024, convertito a seguito dell'esame parlamentare (per la guida alla lettura del testo originario...