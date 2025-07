GUIDA ALLA LETTURA - Giudizi penali: via libera ai rappresentanti legali per l'acquisizione delle prove elettroniche

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2025, la legge 13 giugno 2025 n. 91, rubricata «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», con entrata in vigore al 10 luglio 2025. Il testo si compone di tre capi e 29 articoli che hanno consentito il recepimento di 20 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 21 regolamenti europei. L'Allegato A include...

