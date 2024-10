GUIDA ALLA LETTURA - Ici prima casa, alla Consulta il requisito della dimora abituale anche dei familiari

Divieti antismog e strisce blu: quando i giudici danno ragione all'automobilista. La condanna per spaccio può basarsi sull'accertamento con narcotest. La condanna per spaccio può basarsi sull'accertamento con narcotest. Sicurezza lavoro, nella Pa delega valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale. Corte Ue: spese da restituire in caso di rimborso anticipato del mutuo. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.