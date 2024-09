GUIDA ALLA LETTURA - Per il sovraffollamento penitenziario liberazione anticipata e più personale

Nella tabella sono riportate le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella legge n. 112/2024

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2024, la legge 8 agosto 2024 n. 112, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», con entrata in vigore al 10 agosto 2024. La legge, che converte il decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 (si veda per il testo originario e per una prima analisi del provvedimento...