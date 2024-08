GUIDA ALLA LETTURA - Nuova sanatoria su abusi paesaggistici, superato il requisito della "doppia conformità"

Tra le molte modifiche apportate in sede di conversione dal Parlamento figura, anzitutto, l'introduzione dell'inedito articolo 34-ter Tue dedicato a casi particolari di interventi eseguiti a suo tempo come varianti in corso d'opera costituenti parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge "Bucalossi" n. 10/1977